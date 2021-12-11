Под Липецком полицейский спас 6-летнего мальчика, провалившегося под лед

В Липецкой области полицейский спас мальчика, который провалился под лед Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области полицейский спас 6-летнего ребенка. Мальчик могу утонуть в заледеневшем льду.

Происшествие случилось в селе Пригородка Усманского района. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в тот день командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по Усманскому району Евгений Черногузов находился в отпуске. Он убирался в гараже, когда к нему подбежал испуганный мальчик. Ребенок сообщил, что его друг вышел на тонкий лед пруда, чтобы забрать укатившуюся машинку. Лед под ним треснул и он провалился в воду.

Прапорщик полиции тут же бросился к водоему. Он увидел, что ребенок держится за ледяную кромку и зовет на помощь. Евгений Черногузов попросил ребенка не шевелиться и поспешил к нему. Мужчине пришлось ломать лед руками. Его ноги вязли в илистом дне. Несмотря на препятствия, он дошел до мальчика и вынес его из воды. К этому времени к берегу пруда подбежал отец второго мальчика. Перепруганного потерпевшего отвели домой.

К счастью, эта история закончилась благополучно. Через несколько дней Евгений Черногузов и его коллеги навестили парнишку. Они принесли ему подарки, в том числе, новую машинку. А в УМВД России по Липецкой области решается вопрос о поощрении прапорщика полиции.