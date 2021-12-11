В Липецке 20 декабря откроют 85 елочных базаров

В Липецке появятся 8 дополнительных елочных базаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую пятницу, 10 декабря, в Липецке прошел повторный аукцион на право размещения торговых точек по продаже сосен, елей и хвойных букетов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по его итогам определили 8 дополнительных мест. Теперь в областном центре откроются 85 елочных базаров. Их местонахождение можно посмотреть на карте.

Напомним, что точки продажи елок и сосен откроются 20 декабря и проработают до 31 декабря включительно. Липчан призывают отказаться от незаконной продажи новогодних деревьев. Предпринимателям грозит от 1 до 3,5 тыс. рублей штрафа при первом нарушении и до 5 тыс. рублей, если они попадутся повторно. Продукцию конфискуют. За отказ от уплаты штрафа возможно ужесточение административного наказания вплоть до ареста на 15 суток или до 50 часов обязательных работ.