Липчанин похитил у работодателя 2,5 млн рублей, перечислив их на карту друга

Липчанин похитил у работодателя 2,5 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ноябре в отдел полиции №4 Липецка обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что с расчетного счета его организации по продаже климатической техники похитили более 2,5 млн рублей. Кто-то перевел деньги на неизвестные счета.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний бывший сотрудник фирмы. Кстати, ранее он привлекался к уголовной ответственности за присвоение и растрату.

Предварительно установлено, что работник отвечал за операции по оплате товаров. Негодяй должен был перечислить на счета поставщиков крупную сумму, но вместо этого перевел деньги на карту друга. После чего на работе больше не появлялся. О том, что деньги похитили, руководитель узнал от поставщиков, которые требовали оплатить товар.

Часть денег злодей успел потратить. Правоохранители изъяли около 900 тыс. рублей и отдали предпринимателю. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество".