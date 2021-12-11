Под Липецком нетрезвый водитель пытался дать автоинспектору взятку в 15000 рублей

В Ельце молодой человек пытался дать взятку сотруднику ДПС Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело по отношении 23-летнего автовладельца. Его подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.291 УК РФ "Покушение на дачу взятки".

По версии следствия, 4 декабря этого года в Ельце на улице Советская водителя остановил сотрудник ДПС. Автоинспектор заподозрил, что мужчина пьян и предложил пройти медицинское освидетельствование. Ельчанин попытался дать правоохранителю взятку в 15 тыс. рублей, лишь бы тот не составлял административный протокол. Инспектор предупредил автомобилиста об уголовной ответственности, но мужчину это не напугало. Он все же передал деньги полицейскому, вложив их в свой паспорт. Автоинспектор отказался от вознаграждения и сообщил о попытке подкупа в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, собираются доказательства. Максимальное наказание по данному преступлению - до 8 лет лишения свободы.