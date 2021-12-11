В воскресенье в Липецкой области без снега и до 5 градусов мороза

В Липецкой области морозно, но без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 12 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков.

Ночью в регионе от 3 до 8 градусов мороза. В дневное время от 0 до 5 градуса ниже ноля. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем без изменений и составит 756 мм рт.ст.

В понедельник, 13 декабря, в Липецке будет облачно. В темное время суток столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем синоптики обещают около 1 градуса мороза. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 756 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 7 часов 42 минуты. Луна растущая.