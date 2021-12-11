Александр Градский оставил в шоу "Голос" липчанку, исполнившую "Архангельский свадебный плач"

Накануне, 10 декабря, на Первом канале показали очередной выпуск шоу "Голос", в котором участвует липчанка Татьяна Качурина. Телезрители увидели заключительную схватку перед Четвертьфиналом, так называемые "Нокауты", где из каждой тройки вокалистов в следующий этап проходит только один. Кроме того, это была последняя запись программы с участием Александра Градского. Напомним, российский певец и композитор умер 2 недели назад.

Соперниками Татьяны стали Роман Графов и Мирослава Кочева. Липчанка исполнила непривычное для современных слушателей произведение в жанре обрядового фольклора - "Архангельский свадебный плач". Собственно, Татьяна поразила не только зрителей, но и жюри.

- Меня такие вещи с детства очень пугают, - прокомментировал выступление Дима Билан. - Мне такое слушать на концерте очень тяжело.

Леонид Агутин сказал, что это высокое искусство и он в этом ничего не понимает. Сложный и эксцентричный номер. Что произошло на сцене, объяснил наставник Татьяны Александр Градский.

- Я спел это произведение один раз и после этого неделю не мог сказать ни слова, -сообщил Градский. - Это притворный свадебный плач. Она притворяется, что ей грустно, что ее подружка выходит замуж. Подружке должно быть страшно, потому что ей предстоит брак и это не всегда приятно. Вот о чем речь. Татьяна это сделала вторая после меня. Хочу посмотреть, у кого это еще получится!

Александр Градский оставил липчанку в проекте.