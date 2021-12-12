Кто из липчан останется без холодной воды 13 декабря

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник, 13 декабря, некоторые липчане останутся без холодной воды. Как сообщила администрация города, с 10:00 до 20:00 под ограничения попадут жители:

- ул. Доватора, 4, 4/1, 6, 8, 2; ул. Ю. Натуралистов, 13, 5, 5/1, 5/2, 3, 7, 7а, 9, 11, 11а; ул. Папина, 9; пр. Победы, 22, 22а ЦТП ПАО «Квадра»

- пер. Учебный, 6

- ул. Теперика, 3

А с 9:00 до 20:00 холодной воды не будет по адресам:

- ул. Терешковой, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д;

- ул. Пушкина, 17;

- ул. Советская, 69.