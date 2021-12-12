Спасатели предупреждают липчан о гололеде и сильном тумане

В течение дня 12 декабря и в ночь на понедельник ожидается гололед и сильный туман. Спасатели напоминают, что туман - одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов. Это природное явление значительно ограничивает видимость, что напрямую увеличивает количество ДТП. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Главное и самое надежное правило - воздержаться от поездки в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит передвигаться со значительным снижением скорости.