Под Липецком погиб водитель перевернувшегося «ВАЗа»

Водитель ВАЗа погиб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД за прошедшие трое суток, с 10 по 12 декабря, на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали два человека и один погиб.

Так 11 декабря в Грязях на улице Гагарина 34-летняя женщина на «Ниссане» сбила 11-летнего школьника. Мальчик попал под колеса вне пешеходного перехода. Все обошлось без тяжелых последствий – ребенку оказали помощь и отправили домой.

В тот же день на улице Луговой в селе Бутырки Становлянского района сдавал назад и не справился с управлением 62-летний водитель ВАЗ-2115. Машина перевернулась, водителя с 2тяжелыми травмами увезли в больницу, где мужчина скончался.

А в Липецке 12 декабря на улице Московской сбили 43-летнего пешехода. Мужчина попал под колеса «Чери» вне перехода, за рулем иномарки был 24-летний парень. Пешехода увезли в больницу.