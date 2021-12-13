В Липецке на карантин отправили 267 классов в 50 школах

В Липецке усугубляется ситуация с ОРВИ среди детей. По данным городского департамента образования, на удаленное обучение перевели 267 классов в 50 школах Липецка. Три школы № 9, 11 и 47 закрыли на карантин полностью.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по данным на 13 декабря всего на дистанционном обучении в Липецке находятся 7403 школьника. В администрации отметили, что все классы закрыты по причине ОРВИ, а не коронавируса.

На данный момент в Липецке на больничном находятся около 6400 учеников – это 10.8% школьников. Среди учителей болеют 6% педагогов – 184 человека. В детских садах закрытых групп нет.

Родителям напоминают, что перевести ребенка на удаленное обучение можно самостоятельно. Для этого достаточно написать заявление руководству школы.