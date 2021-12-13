В ноябре стоимость потребительской корзины в Липецкой области составила 4559 рублей

В ноябре 2021 года Липецкая область заняла 4 место в ЦФО по стоимости потребительской корзины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ноябре 2021 года Липецкая область заняла 4 место в ЦФО по стоимости потребительской корзины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Агентства содействия развитию торговой деятельности. В своих выводах они опираются на данные Росстата.

Так, стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре составила 4 559,82 рублей. Это ниже на 573,46 рубля, чем в среднем по России, а также ниже на 753,65 рубля, чем по Центральному федеральному округу.

По показателю в ЦФО регион опередили Белгородская - 4 343,55 рубля, Курская - 4 453,73 рубля, Воронежская области - 4 551,19 рубль. Там более низкие цены на сметану, творог, куриные яйца, свежие огурцы. В Липецкой области дешевле сахар-песок, чай черный байховый, подсолнечное масло, гречневая крупа.

По сравнению с октябрем потребительская корзина в Липецкой области подорожала на 82,11 рубля. Специалисты объясняют это повышением цен на овощи.