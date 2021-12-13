Липецкий автоинспектор пытался выманить деньги у попавшего в ДТП дальнобойщика

В Липецке попал под уголовную статью теперь уже бывший страж порядка. По данным следствия, инспектор ДПС пытался выманить деньги у попавшего в ДТП дальнобойщика. Все случилось в апреле этого года на 372 километре трассы М-4 «Дон», где случилась авария с участием грузовика.

Со стороны водителя грузового авто нарушений не было, но автоинспектор попросил 15 000 рублей, чтобы дальнобойщик избежал наказание. Водитель, опасаясь лишения прав, перевел на счет родственника полицейского 8000 рублей. Еще 7000 сотрудник ДПС сам снял с карты водителя через банкомат.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе полиции, факт выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД по Липецкой области. После чего в дело вмешался следственный комитет. Дело возбудили по части 3 статьи 159 УК – мошенничество с использованием служебного положения. СКР региона сообщает, что расследование пока продолжается, на данном этапе бывшему автоинспектору грозит до 6 лет колонии.