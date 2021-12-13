Во вторник более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

Во вторник в Липецке планируют отключить воду и тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 14 декабря, в Липецке ожидаются очередные отключения. С 9 утра до полудня без тепла и горячей воды останутся жители дома №10 по улице Ушинского.

С 10 утра до 5 часов вечера горячей воды не будет в дома №9/1 по Ушинского. А с 10 утра до 8 часов вечера - по улицам 40 лет Октября, 29а, 31б, 37а, 39, 41, 41а, 45, 47; Дружбы, 32, 36.

Холодную воду отключат с 10 утра до 8 часов вечера по улицам Коцаря, 4; Титова, 6/4; 40 лет Октября, 10а, 21а, 23б, 23а, 25, 27, 29а, 29, 31, 31б, 33а, 33б, 33, 35, 37а, 37, 39, 47; Тельмана, 88; Черноземная, 32; проспект Победы, 19а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Донецкая, Днепровская, Черноземная, Западная, Товарищеская, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромная, Луговая, Гранитная, 2-я Гранитная, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, Тельмана, Щорса, проезд Шишкина.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.