Пожар в доме по улице Филипченко в Липецке: пострадал 66-летний мужчина

Липчанина с ожогами доставили в больницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 13 декабря, в Липецке зафиксировали несколько серьезных пожаров. Ранним утром в экстренные службы сообщили о происшествии в многоквартирном доме по улице Филипченко областного центра. Очевидцы рассказали, что из-под двери в одной из квартир валит дым, который распространяется по подъезду.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на место происшествия выдвинулись пожарные. Они затушили огонь на площади 5 кв.м. К сожалению, есть пострадавший. С ожогами в больницу доставили 66-летнего мужчину.

Несчастливым оказался понедельник и для хозяев гаража по улице Урожайной. Пламя повредило строение, а также находившийся внутри автомобиль.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".