Во вторник в Липецкой области местами снег и легкий морозец

В Липецке морозно, местами снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 14 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов ниже ноля.

Днем в регионе от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Местами снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 756 мм рт.ст.

В среду, 15 декабря, синоптики обещают облачную погоду. Ночью в Липецке столбик термометра покажет -2 градуса. Днем - около 1 градуса со знаком минус. Без существенных осадков. С утра восточный ветер 2 м/с, днем штиль, а к вечеру западный ветер 2 м/с. Также вечером на дорогах гололедица. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.