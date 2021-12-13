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Общество13 декабря 2021 16:07

В Липецке за неделю 16 человек заболели гриппом

Всего в Липецкой области выявили 9,5 тыс. случаев ОРВИ
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане начали болеть гриппом

Липчане начали болеть гриппом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 6 по 12 декабря, 9 593 жителя Липецкой области заболели ОРВИ. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, липчане стали на 17% чаще подхватывать острые респираторные вирусные инфекции, чем неделей ранее. Рост заболеваемости отметили во всех детских возрастных группах - на 29-32%. Из всех зараженных 72% - дети.

Кстати, 67% заболевших ОРВИ оказались из Липецка. Также в областном центре у 16 человек подтвердился грипп. За неделю специалисты обследовали положительные пробы, взятые у 245 больных липчан. Так, у 48,5% больных выявили грипп А. Еще у 21% жителей области - РС-вирусы. В остальных случаях специалисты обнаружили бокавирусы, риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.