В Липецке за неделю 16 человек заболели гриппом

Липчане начали болеть гриппом Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 6 по 12 декабря, 9 593 жителя Липецкой области заболели ОРВИ. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, липчане стали на 17% чаще подхватывать острые респираторные вирусные инфекции, чем неделей ранее. Рост заболеваемости отметили во всех детских возрастных группах - на 29-32%. Из всех зараженных 72% - дети.

Кстати, 67% заболевших ОРВИ оказались из Липецка. Также в областном центре у 16 человек подтвердился грипп. За неделю специалисты обследовали положительные пробы, взятые у 245 больных липчан. Так, у 48,5% больных выявили грипп А. Еще у 21% жителей области - РС-вирусы. В остальных случаях специалисты обнаружили бокавирусы, риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.