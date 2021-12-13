За неделю в Липецке произошло 18 пожаров: от ожогов скончалась женщина

За неделю в Липецке произошло 18 пожаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошедшей неделе в Липецке зафиксировали 18 пожаров. Горели 5 квартир в многоэтажках, частный дом в Сселках и садовый домик в садоводческом товариществе "Дачный-4". Дважды вспыхивали оконные блоки в подъездах домов по улице Юношеская и проспекта 60 лет СССР. Полыхали машина во дворе на улице Неделина, строительный вагончик на Базарной, а также беседка на Советской.

По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, с наступлением зимы огонь уходит с улиц под крыши домов и других строений. И основной причиной происшествий по-прежнему остаются нарушение правил пожарной безопасности и человеческая беспечность.

К сожалению, на минувшей неделе не обошлось без жертв. После пожара в квартире 1 этажа на улице Мичурина от ожогов скончалась 46-летняя женщина. Трагедия случилась 8 декабря. В тот же день на Осеннем проезде пострадал 51-летний мужчина.