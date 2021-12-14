МЧС предупреждает: в Липецкой области туман и гололед

Спасатели предупреждают липчан о сильном тумане Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области установилась странная для зимы погода. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие часы ожидается туман. Видимость может быть менее 500 метров. Туман продержится всю первую половину дня. Местами возможен гололед.

Во время тумана лучше отложить поездки. Природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что увеличивает количество ДТП. В тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем есть на самом деле.

Напомним, что существует "золотое" неписаное правило езды в тумане. Скорость должна быть в 2 раза меньше расстояния видимости. К примеру, если видимость не более 20 метров, то скорость машины - 10 км/ч.