В Липецке в ДТП с "Нексией" и "Ладой" пострадали трое

В Липецке на улице Ангарская столкнулись "Дэу Нексия" и "Лада" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 13 декабря, в Липецке ВАЗ-2115 сбил 18-летнюю девушку. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице 9 Мая. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, липчанка получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили.

Вечером на улице Ангарская столкнулись "Лада Гранта" и "Дэу Нексия". Травмы получили 32-летний водитель иномарки и две его пассажирки. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 875 нарушений Правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 6 водителей. Не пристегнулись 64 человека. Автомобилисты 1 500 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, нарушили правила парковки.