В Липецке продавец спустил все деньги из кассы, играя в онлайн-казино

В Липецке 19-летний продавец проиграл все деньги из кассы магазина в онлайн-казино Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня. Уроженца Грязей обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение и растрата".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с февраля по сентябрь 2021 года фигурант работал продавцом-кассиром в одном из сетевых магазинов на площади Мира. 27 сентября во время очередной смены он играл в онлайн-казино. Проиграв все свои деньги, он решил взять средства из кассы. Парень был уверен, что выиграет и все вернет, и никто об этом не узнает.

В период с 22.00 до 00.00 грязинец 4 раза брал деньги из кассы, переводил их на свою карту через банкомат, стоящий в магазине. Всего он потратил 57 тыс. рублей. Однако, чуда не произошло. И после смены, когда пришло время сдавать инкассацию, в отчетном документе обвиняемый умышленно указал ложную сумму.

Свою вину молодой человек признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Парню грозит до 2 лет лишения свободы.