В Липецке впервые установили лифт с УФ-обеззараживателем

В дома на площади Мира в Липецке установили лифт с обеззараживанием Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке впервые установили лифт с обеззараживанием. Он появился в доме №2 на площади Мира. В нем много опций: кнопки со шрифтом Брайля, дата и время на табло, аудо-диспетчер, классическая музыка, а также УФ-обеззараживатель. Кстати, это первый подобный лифт в стране, который устанавливают в рамках капитального ремонта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, система обеззараживания работает автоматически. Воздух и поверхности лифта облучаются УФ-излучением. По мнению экспертов, эффективность обеззараживания воздуха от вирусов, микробов и бактерий составляет более 85%.

Российский завод начал изготавливать такие лифты из-за пандемии коронавируса. Установить оборудование обошлось в 2,5 млн рублей. Стандартный лифт стоил бы на 5% дешевле. Если лифт с обеззараживанием хорошо покажет себя в работе, аналогичное оборудование могут установить и в других домах региона.