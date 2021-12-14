В Липецке суд закрыл бар, где не было туалетов и не дезинфицировали помещения

После прокурорской проверки в Липецке приостановили работу бара. Представители прокуратуры вместе с территориальным органом Роспотребнадзора наведались в заведение по улице Звездная. Во время проверки специалисты выявили грубые нарушения.

В баре не было водоснабжения, туалета для персонала и посетителей. Руководство не обеспечило надлежащих условий для сотрудников, чтобы они соблюдали личную гигиену. В заведении не проводили качественную уборку. Помещение не дезинфицировали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". На основании акта прокурора суд приостановил деятельность бара до устранения нарушений.