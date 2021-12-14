Коммунальная авария в Липецке: более 30 домов остались без тепла

Дома Липецка из-за порыва остались без тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим утром, 14 декабря, в Липецке на насосной станции рядом с улицей Индустриальная полностью отключилась электроэнергия. Из-за этого остановилась работа котельной и резко выросло давление в системе теплоснабжения. Итог - порыв на сети в районе дома №22А по улице Мичурина. Горячая вода даже вышла на поверхность.

Как сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО "Квадра", специалисты оперативно прибыли на место происшествия и выставили ограждения. Из-за коммунальной аварии без тепла остались жители улиц Мичурина, 21/1, 22, 22а, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Неделина, 53, 55, 57; проспект Победы, 5, 7, 7а, 11, 15,17, 19, 19а, 21, 25, 27.

Липчан, проживающих в этом районе, просят быть внимательнее. Ни в коем случае не подходить к местам, где на поверхность вышла горячая вода.