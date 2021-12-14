У липецкого Деда Мороза попросили мужа для старшей сестры, чтобы она съехала

Дед Мороз получил более 700 писем от юных липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий Дед Мороз получил от детей уже более 700 писем. Напомним, в Липецке работают сразу несколько филиалов почты зимнего волшебника: в парке Металлургов, Нижнем парке, а также в различных ДК города. Почта начала работать 1 декабря.

Чаще всего юные липчане просят у Дедушки Мороза игрушки, машинки, планшеты и телефоны. Некоторые дети мечтают вступить в щенячий патруль. Взрослые пока не проявляют большой активности. В прошлые годы пару десятков посланий от совершеннолетних сказочник все же получал. В этот раз за взрослых пишут малыши. Дети уговаривают Деда Мороза подарить старшей сестре мужа, чтобы она наконец-то съехала, фен для мамы, который она видела у блогеров, новую красивую квартиру. Папам нужны игровые приставки - на них сильно взлетели цены в последние месяцы.

Дедушка Мороз обещает ответить на каждое письмо, в котором укажут обратный адрес и ФИО адресата. Разобраться с многочисленными письмами ему помогают эльфы. Кстати, чтобы получить поздравление от волшебника, письмо нужно успеть отправить до 25 декабря.

В ДК "Сокол" почта откроется в эту среду, 15 декабря. Там же организуют сказочную фотозону.