В среду в некоторых районах Липецка отключат горячую и холодную воду

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 15 декабря, в Липецке запланированы очередные отключения. С 10 утра до 5 часов вечера горячей воды не будет по улице Центральная, 8-11, 14, 16.

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся жители: улицы Клары Цеткин, 1/1; Базарная, 1а, 1б, 1в, 3а, 3а ст. 1, 7в, 9; ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а; Почтовая переулок Сырский.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Стаханова, 7, 11, 13, 13а, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29а, 31а; 60лет СССР, 24, 28, 30; Петра Смородина, 12, 12а, 12б, 12г, 12в, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на улице Стаханова специалисты будут устранять утечку на трубопроводе диаметром 200 мм.

Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.