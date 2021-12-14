В среду в Липецкой области до +2 градусов, туман и гололед

Странная зима в Липецке: туман, гололед, +2 градуса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 15 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами слабый снег и мокрый снег. Возможен туман и гололед, а на дорогах гололедица.

Ночью столбик термометра опустится до отметки -6 градусов. Ветер юго-восточный. Днем в регионе от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 753 мм рт.ст.

В четверг, 16 декабря, большую часть дня в Липецке будет пасмурно. В полдень выглянет солнце, но ненадолго. Ночью в областном центре до 3 градусов ниже ноля. В светлое время суток 1 градус со знаком плюс. К вечеру возможен снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.