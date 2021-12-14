В Липецке борются со снегом и гололедом: на улицах города работают 57 машин

В Липецке борются со снегом и гололедом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада. В некоторых районах города он начался еще этим утром, 14 декабря.

По данным пресс-службы мэрии, гололед устраняют 57 машин спецтехники. Специалисты управления благоустройства вывозят снег с проезжих частей, расчищают тротуары, остановочные карманы и подходы к пешеходным переходам. За день с улиц Липецка вывезли более 300 кубометров снега.

После 20.00 дороги будут посыпать противогололедными материалами. Коммунальщики, в первую очередь, обработают спуски и подъемы, мостовые переходы, после чего приступят к посыпке магистралей. За пешеходные зоны возьмутся к утру - где-то к 4.00. На смену заступят более 140 человек и около 10 малогабаритных машин.

Напомним, липчане могут оставить свои замечания и предложения по уборке города в Инстаграм-аккаунте управления благоустройства - @mbuupravlenie.