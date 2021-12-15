В ДТП с четырьмя легковыми под Липецком пострадали водитель и ребенок

В троеном ДТП пострадали водитель и ребенок Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария произошла во вторник, 14 декабря, на трассе «Восточный обход» в Грязинском районе Липецкой области. Там столкнулись сразу четыре автомобиля: ВАЗ-2106 с 26-летним водителем, «Лада-Грнта» с 40-летним мужчиной за рулем, «Опель», за рулем которого была 30-летняя женщина и «Лада-Калина» под управлением 40-летнего мужчины.

По данным ГИБДД региона, в ДТП пострадал водитель «шестерки» и 12-летний пассажир «Гранты», обоих увезли в больницу. Предварительная причина аварии – нарушение правил расположения на проезжей части.

Еще один человек пострадал в Чаплыгинском районе – 52-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. Мужчину увезли в больницу. Предвариельная причина – несоответствие скорости условиям на дороге.

Кроме этого в селе Октябрьское Усманского района 42-летний водитель «Гранты» сбил вне пешеходного перехода 37-летнего мужчину. Пешеход в больнице. Предварительно виноват сам пешеход – нарушение правил перехода проезжей части.