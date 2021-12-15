Спасатели напоминают липчанам об опасных сосульках

Перепады температур, мороз, снегопады и другие традиционные признаки зимы привели к тому, что на крышах образуется наледь, которая в любой момент может обрушиться вниз. Поэтому липецкие спасатели просят горожан соблюдать помнить о безопасности: не ходить вдоль домов со скатными крышами, не стоять под водостоками и не оставлять машины вблизи зданий, где на карнизах нависает снег или есть сосульки.

Важно понимать, если часть тротуара под краем крыши огорожена – это не просто так и не заходить за ленту. Также лучше не ходить по тротуару, где лежит упавшие с крыши куски льда. Услышав, как с крыши сходит наледь, нужно прижаться к стене здания, а не пытаться убежать. А еще спасатели просят не ходить по улице в наушниках, иначе можно не услышите, как падает с крыши обледеневший снег.

Пожаловаться на сосульки можно в свою управляющую компанию или оставить по телефону диспетчерской службы: 8-800-450-48-48. В случае ЧП звонить на телефон спасения 112.