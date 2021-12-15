В Липецке сиделка обворовывала пенсионера, не оплачивая коммуналку

В Липецке попалась на мошенничестве 47-летняя сиделка. Женщину нанял 62-летний пенсионер, чтобы та присматривала за его престарелой мамой. Помимо ухода, в обязанности сиделки входила оплата коммунальных услуг. Пенсионер переводил сиделке все необходимые деньги на содержание матери, включая счета по коммуналке, с апреля по октябрь 2021 года.

Когда мать умерла, сын решил продать квартиру и только тогда выяснилось, что на ней висит долг по коммуналке 30 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, бывшая сиделка сама призналась нанимателю, что не платила за услуги ЖКХ, а оставляла деньги себе. После чего пенсионер обратился в полицию, где возбудили дело по части 2 статьи 159 — мошенничество.