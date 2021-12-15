В Липецке девушка кирпичом разгромила машину бывшего парня

В Липецке спустя четыре месяца раскрыли загадочное «нападение» на машину, которое произошло 21 августа у дома по улице Звездной. Там кто-то разбил припаркованный у дома автомобиль «Форд Фокус» 29-летнего парня. Как выяснилось, мотивом стала ссора влюбленных.

По данным полиции, владелец иномарки некоторое время встречался с 24-летней девушкой. Молодые люди поссорились, после чего мужчина погрузил в машину все вещи девушки и привез к ее дому. Бывший парень сказал барышне спуститься забрать вещи из салона, а сам запер машину и куда-то ушел.

Девушка прождала у машины около двух часов, разозлилась и решила выместить обиду на иномарке. Дама нашла кирпич, разбила в машине все стекла, забрала свои вещи и ушла. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, ущерб оценили в 53 000 рублей. Дело возбудили по 167 статье УК – умышленное вредительство в значительном размере. Даме грозит до двух лет колонии.