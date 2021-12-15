В Липецке в районе Новолипецка погасли светофоры

В Липецке снова сломались светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вновь проблема со светофорами. На этот раз сигнальные столбы погасли в районе площади Мира, у дома №7 по проспекту Мира, а также на повороте на улицу Островского. По данным пресс-службы мэрии, специалисты уже выехали на место, где проводят обследование, выясняют причину неисправности.

Липчанам приносят извинения за временные неудобства и просят быть особенно внимательными при проходе или проезде этих участков. По Правилам дорожного движения, если на перекрестке не работает светофор или мигает желтый сигнал, он считается нерегулируемым. В таком случае водители должны уступать дорогу пешеходам.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".