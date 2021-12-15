Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 15 декабря 2021 года: 336 новых случаев

В Липецкой области 336 человек заболели коронавирусом за сутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - за сутки еще 336 случаев. По данным регионального оперштаба, больше всего заболевших в Липецке - 185 человек. Затем идет Елец - 48. И Грязинский район - 43. В Измалковском районе диагноз подтвердился у 20 местных жителей. В Добринском - у 13. В Липецком районе - у 9. В Усманском районе 8 новых зараженных. В Елецком - 7. В Долгоруковском, Задонском и Лебедянском районах - по 1.

К 15 декабря в Липецкой области коронавирусную инфекцию выявили у 79 948 человек. Выздоровели 72 506. Кстати, за минувшие сутки медики выписали 531 пациента. Не удалось спасти 2 611 липчан.

На больничном находятся 4 831 человек. Причем дома остаются 4 487 пациентов, так как у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных липчан с COVID-19 госпитализировали.