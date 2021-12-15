ДТП с перебегающим дорогу в темноте пешеходом в Липецке попало на видео

В Липецке регистратор запечатлел момент ДТП с пешеходом. Авария случилась этим утром, 15 декабря, в районе памятника Танскистам. Спешащий куда-то пешеход решил перебежать оживленную дорогу в 7.40 утра, когда еще не рассвело.

Все случилось на участке, где нет пешеходных переходов и в момент ДТП не горели фонари. На записи видно, как мужчина ринулся на проезжую часть в полной темноте и тут же угодил под колеса легковушки, водитель которой явно не видел человека не дороге.

Автоинспекторы напоминают пешеходам и водителям, что сейчас на дорогах опасный период, когда из-за короткого светового дня и плохой погоды пешеходов практически не видно.

– Если вы видите машину, это не значит, что водитель видит вас, – напоминает ГИБДД региона элементарные правила. – Поэтому прежде чем переходить дорогу, нужно убедиться, что автомобиль вас пропускает.

Автоинспекторы сетуют, что часто пешеходы и вовсе переходят дорогу в капюшонах и с наушниками, не глядя по сторонам. По статистике ДТП с пешеходами чаще всего происходят в утренние и вечерние часы пик, а также в темное время суток. Поэтому на одежде желательно носить светоотражающие элементы даже в городе, за городом – обязательно.