Горящий на парковке под Липецком внедорожник сняли на видео

Серьезный автопожар произошел ночью, 14 декабря, в городе Елец. Там в районе парковки на улице Лучковская загорелся внедорожник «Шевроле Нива». Видео полыхающего автомобиля засняли пешеходы и выложили в сеть. На записи видно, что рядом с горящей машиной стояли еще несколько автомобилей .

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, с огнем боролись два отделения пожарной охраны. Огонь потушили, но машину спасти не удалось – внедорожник выгорел до металла. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали пять пожаров.