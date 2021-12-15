В четверг без холодной воды останутся почти 20 улиц Липецка

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 16 декабря, в Липецке отключат воду. С 10 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители улицы Центральная, 8-12, 14-16.

С 9 утра до 6 часов вечера холодной воды не будет по улицам Бунина, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14-16, 18, 20, 22, 24; Теперика, 1-3, 7, 11, 13, 15, 19; Меркулова, 30, 32, 34; Белана, 15, 17; Стаханова, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Катукова, 23; переулок Учебный, 2, 4.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улицам Центральная, 6-12, 14а, 14-21, 21а, 43, 180, владение 21; Писарева, 22, 8а, 2а, 2б.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улицы Терешковой, 34/1-3, 34; Циолковского, 23, 25, 29а, 29б, 33, 31а, 33/2, 37/2, 37/3, 39/2; Космонавтов, 15/3, а также в частном секторе - улицы Полярная, Смоленская, Зоологическая, Пестеля, Загородная, переулки Макаренко и Рылеева.

Более подробную информацию можно получить в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.