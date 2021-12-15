Пожилая липчанка отдала мошенникам более 180 000 рублей «налога на лекарства»

В Липецкой области очередной жертвой аферистов стала 81-летняя жительница Ельца. Пожилой женщине позвонили и сообщили о компенсации за купленные лекарства. Но чтобы получить деньги, нужно платить налог. Пенсионерка поверила мошенникам и перевела через банкомат 186 500 рублей. Не дождавшись компенсации, ельчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

На заезженные схемы мошенников попадают не только пенсионеры. Так 26-летний парень из Липецка отдал «сотрудникам банка» 40 000 рублей. А 35-летний мужчина в Грязах по указанию «службы безопасности банка» взял в кредит и перевел мошенникам полмиллиона рублей. Кроме этого в Ельце 19-летний парень перевел занял 5000 рублей другу, страницу которого на самом дел взломали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по всем фактам возбудили уголовные дела о мошенничестве.