В четверг в Липецкой области гололедица, мокрый снег и до +3 градусов

Из минуса в плюс: зима никак не вступит в свои права в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 16 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Столбик термометра опустится до отметки -6 градусов.

Днем в регионе снег, мокрый снег. Синоптики предупреждают липчан о тумане, гололеде, налипании мокрого снега, гололедице на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.

В пятницу, 17 декабря, в Липецке будет пасмурно. Ночью около 0 градусов. В светлое время суток до 2 градусов выше ноля. На дорогах областного центра гололедица. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. К вечеру дождь со снегом. Атмосферное давление без существенных изменений - 746 мм рт.ст.