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Происшествия15 декабря 2021 15:34

В Липецкой области мужчина, который угрожал полицейским топором, получил условный срок

Подсудимый схватил топор из-за эмоционального возбуждения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области 37-летнему мужчине, который угрожал полицейским топором, вынесли приговор. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Установлено, что ночью 12 февраля житель Усманского района вызвал полицейских. Когда стражи порядка прибыли на место, подсудимый начал угрожать им. Агрессивный мужчина схватил топор и кричал, что убьет правоохранителей, находящихся при исполнении.

В ходе расследования усманец признал свою вину. Он пояснил, что схватил топор из-за эмоционального возбуждения, связанного со здоровьем. При этом судмедэксперты определили, что подсудимый осознавал опасность своих действий в тот момент.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.