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Общество15 декабря 2021 15:57

Липчанин выплатил долг по алиментам в полмиллиона рублей, чтобы выехать за границу

Другой житель региона испугался за свою иномарку и оплатил штрафы ГИБДД
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин выплатил долг по алиментам в полмиллиона рублей, чтобы выехать за границу

Липчанин выплатил долг по алиментам в полмиллиона рублей, чтобы выехать за границу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие приставы побудили очередного должника оплатить штрафы. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, на исполнении в Липецком районном отделении находилось 67 исполнительных производств в отношении мужчины. У него накопился долг в 47 тыс. рублей перед ГИБДД.

Добровольно оплачивать штрафы липчанин не захотел. Тогда судебный пристав арестовал его "Ауди А4". Реакция должника была молниеносной. На следующий же день он погасил задолженность в полном объеме.

Еще одна ситуация - в Грязинском районе. Местный житель игнорировал уплату алиментов. В итоге у него образовался долг перед детьми в 500 тыс. рублей. Приставы узнали, что мужчина собирался за границу и наложили ограничение на выезд за пределы РФ. Когда должнику отказали выдать загранпаспорт, он тут же вспомнил об отцовском долге.