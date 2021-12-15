Присяжные единодушно признали липчанина виновным в убийстве друга

В Липецке присяжные вынесли вердикт 48-летнему местному жителю, которого обвиняют в убийстве знакомого Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке присяжные вынесли вердикт 48-летнему местному жителю. Следствие установило, что в июле 2020 года подсудимый распивал спиртные напитки с 51-летним приятелем. Во время попойки они поругались. Липчанин несколько раз ударил ножом в грудную клетку знакомого, нанес не менее 20 ударов тупыми твердыми предметами по всему телу и голове. От полученных травм несчастный скончался.

Следователи собрали доказательства, подтверждающие виновность мужчины: показания свидетелей, заключения судебных экспертиз и тд. Однако, в ходе предварительного следствия фигурант не признал вину. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела присяжными заседателями.

Но надежды на присяжных не оправдались. Они признали липчанина виновным в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Кстати, вердикт вынесли единодушно. Также присяжные считают, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Приговор по данному уголовному делу провозгласят позже.