Под Липецком женщина за рулем иномарки врезалась в столб и вылетела в кювет

Под Липецком иномарка вылетела в кювет и перевернулась Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 15 декабря, на улице Папина в Липецке "Пежо" въехал в стоящий автомобиль "Киа". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 54-летний водитель иномарки неправильно выбрал дистанцию, из-за чего и произошла авария. Пострадал 5-летний мальчик из второй машины. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день на трассе "Дон" в Хлевенском районе "Дэу-Нексия" врезалась в световую опору, после чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась. За рулем находилась 37-летняя женщина. Ее с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости условиям движения.

В Добринском районе на трассе Грязи-Добринка УАЗ протаранил стоящий КамАЗ. 57-летнего водителя первой машины доставили в больницу.