Липчанина, укравшего телефон из салона, нашли по отпечаткам пальцев

Липчанин украл из салона связи телефон за 19 550 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские задержали 22-летнего парня, подозреваемого в хищении телефона. По данным пресс-службы регионального УМВД, 5 декабря липчанин пришел в салон сотовой связи, якобы, купить смартфон. Посмотрев несколько моделей, он выбрал подходящий телефонв. Пока продавец подбирала к нему аксессуары, злодей схватил аппарат и убежал. Сумма причиненного ущерба - 19 550 рублей.

Продавец рассказала правоохранителям, что подозреваемый мог оставить следы пальцев на поверхностях других телефонов. С помощью дактилоскопии, сотрудники органов выявили отпечатки и пробили их по базе данных. Так они и вышли на след липчанина. Оказалось, он был ранее судим.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Задержанный сообщил, что отдал украденный телефон знакомому для перепродажи.