В липецком зоопарке в обновленный павильон переселили тропических тараканов, пауков-птицеедов и рептилий

Черепахи, крокодилы и змеи уже переехали в обновленный павильон в зоопарке Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В зоопарке Липецка экзотических питомцев переселили в обновленный павильон. В новое помещение отправились пауки-птицееды, тропические тараканы, скорпион, квакш, сверчки и гигантские улитки-ахатин. Террариумы для них установили на 2 этаже в вольере с сенегальскими галаго. Ранее в павильон переехали змеи, черепахи и крокодилы.

Напомним, старый акватеррариум не соответствовал нормам. Ремонт в павильоне "Экзотика" завершили в сентябре. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в холле 2 этажа установили современные, оснащенные всем необходимым террариумы для пресмыкающихся. Там есть обогреватели, поилки. укрытия, кормушки, специальный грунт.

Скоро туда переселят агам, геррозавра, игуан, гекконов, эублефаров, василиска, питонов, удавов и полозов.