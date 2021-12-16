"Просьба сохранять спокойствие": в Липецке на НЛМК проведут пожарные учения

В Липецке на НЛМК проведут пожарные учения Фото: Юлия КЛЮЕВА

На следующей неделе в Липецке на базе НЛМК спасатели проведут совместные контрольно-проверочные и пожарно-тактические учения. Согласно легенде, пожарные будут ликвидировать возгорание резервуаров мазутного хозяйства ТЭЦ.

Подготовка к мероприятию стартует в воскресенье, 19 декабря. Начиная с 10.00 утра на территории комбината и рядом будет стоять пожарная техника. Также липчане могут заметить и другие экстренные службы.

- Уважаемые граждане, просьба сохранять спокойствие! - обращаются к жителям города в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Сами учения запланированы в следующий четверг - 23 декабря. Кстати, подобные мероприятия на новолипецком металлургическом комбинате проводятся планово и регулярно.