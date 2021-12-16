Под Липецком ввели карантин из-за лейкоза у коров

На молочной ферме в Липецкой области объявили карантин по лейкозу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В поселении Елецкого района Липецкой области объявили карантин. На молочной ферме недалеко от села Малая Боевка у животных обнаружили лейкоз.

Согласно постановлению главы региональной администрации, карантин установили в поселении Малобоевский сельсовет. Неблагополучным пунктом стала территория вокруг фермы в радиусе 1 км. На время карантина отсюда запретили вывозить крупный рогатый скот, только если на убой или в резервацию - коровник №1, посещать ферму посторонним лицам. Нельзя держать в одном помещении больных, инфицированных и здоровых животных, в том числе совместно выгуливать их, доить, использовать для всех одни и те же доильные аппараты, собирать молоко в общую емкость. Использовать молоко от больных и инфицированных коров для выпойки телят.

Также на время карантина в Малобоевском сельсовете запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанных с перемещением коров и быков.