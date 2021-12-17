В пятницу в Липецкой области мокрый снег и гололед

В Липецкой области легкий морозец Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 17 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, днем в регионе от -2 до +3 градусов. Местами осадки в виде мокрого снега. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В субботу, 18 декабря, в Липецке будет пасмурно. Ночью столбик термометра покажет -3 градуса. Днем в областном центре около 0. К вечеру синоптики обещают небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 747 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 7 часов 38 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 8.28. Заход - в 16.07. Луна растущая - 99%.