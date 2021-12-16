Весна не за горами: в Липецке к 8 Марта вырастят 30000 тюльпанов

Новый год еще не наступил, а липецкие озеленители уже готовятся к 8 Марта. Специалисты "Зеленхоза" закупили почти 30 тыс. луковиц - на 20 тыс. больше, чем в прошлом году. По данным пресс-службы мэрии, липчане смогут выбрать подарок из 20 сортов тюльпанов различных форм и расцветок.

Заместитель директора "Зеленхоза" Елена Мачнева пояснила, что в 2020 году на предприятии опасались низкого спроса на цветы из-за коронавируса. Но липецкие мужчины показали, что и COVID-19 им не помеха. Специалисты надеются, что в этом году праздничные букеты порадуют еще больше липчанок.

Растения высадили в грунт и убрали в подвал, где они будут находиться до февраля. Затем их перенесут в теплицу. В этот период начнется фаза активного роста цветов. После чего растения срежут и отправят на хранение в холодильники.