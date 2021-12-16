В парке под Липецком в пруду утонул ребенок

Трагический несчастный случай произошел этим днем, 16 декабря, на территории Петровского парка в Ельце. Там в районе улицы Гайтеровой упал в пруд ребенок. На место происшествия вызвали спасателей. К несчастью, ребенка спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в 13.12 спасатели подняли на берег тело ребенка. Теперь в подробностях трагедии разбираются правоохранительные органы.

По факту гибели ребенка проходит проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства и кто виноват.