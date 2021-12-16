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Происшествия16 декабря 2021 14:57

В парке под Липецком в пруду утонул ребенок

Трагедия случилась днем в районе Петровского парка
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Трагический несчастный случай произошел этим днем, 16 декабря, на территории Петровского парка в Ельце. Там в районе улицы Гайтеровой упал в пруд ребенок. На место происшествия вызвали спасателей. К несчастью, ребенка спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в 13.12 спасатели подняли на берег тело ребенка. Теперь в подробностях трагедии разбираются правоохранительные органы.

По факту гибели ребенка проходит проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства и кто виноват.