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Происшествия17 декабря 2021 9:12

В Липецке взорвался газовый баллон в грузовике коммунальной службы – пострадал человек

ЧП случилось на улице Баумана
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В результате взрыва баллона пострадал один человек

В результате взрыва баллона пострадал один человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ЧП случилось этим утром 17 декабря, на улице Баумана в Липецке. Там у дома №299а в кузове грузовика коммунальных служб взорвался газовый баллон. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 10.42 утра. На место происшествия выезжали несколько подразделения пожарных и спасателей.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате инцидента пострадал один человек. Пострадавший жив, находится в больнице. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона. Но пожара не было. Точные причины инцидента выясняют эксперты.